МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пять мирных жителей ранены из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Под обстрел попали город Шебекино и село Новая Таволжанка.
Карина Тазетдинова 2024-10-16 17:32:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Шебекинский городской округ вновь под ударом со стороны ВСУ. Есть раненые», - следует из сообщения.

В Шебекино ранены три мирных жителя - женщина и двое мужчин. Они получили множественные осколочные ранения. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В селе Новая Таволжанка из-за прилета снаряда ранены два человека. Женщину с осколочными ранениями брюшной полости и ноги доставили в больницу. Мужчина с минно-взрывной травмой самостоятельно обратился в медучреждение.

По предварительным данным, в Шебекино после обстрела во многих зданиях социальной и коммерческой инфраструктуры выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Кроме того, в двух МКД перебита газовая труба.

В селе Новая Таволжанка также в пяти частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения есть на здании производственного предприятия и четырех автомобилях.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #шебекино #новая таволжанка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 