Пять мирных жителей ранены из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Пять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Шебекинский городской округ вновь под ударом со стороны ВСУ. Есть раненые», - следует из сообщения.

В Шебекино ранены три мирных жителя - женщина и двое мужчин. Они получили множественные осколочные ранения. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.



В селе Новая Таволжанка из-за прилета снаряда ранены два человека. Женщину с осколочными ранениями брюшной полости и ноги доставили в больницу. Мужчина с минно-взрывной травмой самостоятельно обратился в медучреждение.



По предварительным данным, в Шебекино после обстрела во многих зданиях социальной и коммерческой инфраструктуры выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Кроме того, в двух МКД перебита газовая труба.



В селе Новая Таволжанка также в пяти частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения есть на здании производственного предприятия и четырех автомобилях.