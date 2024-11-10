Песков объяснил, почему он был без шапки на мероприятиях 4 ноября

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, почему он был без шапки во время мероприятий с участием российского президента Владимира Путина в честь Дня народного единства. Он рассказал, что обычно не стоит на улице подолгу.

«На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, ну а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть», - поделился Песков, его ответ опубликован в телеграм-канале Павла Зарубина.

Однако он добавил, что если на улице сильный холод, то он все-таки надевает шапку. Правда, по словам пресс-секретаря, в таких случаях есть риск потерять головной убор.

Ранее председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов предложил «выпороть» тех, кто выпустил Владимира Путина без шапки на улицу в мороз. Президент появился без шапки 11 декабря во время церемонии поднятия российского флага на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» в Северодвинске, что и вызвало возмущение Зюганова.