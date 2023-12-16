Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

Путин на это ответил, что принимает замечание и на свой счет и отметил, что «у нас не заржавеет за этим, это мы умеем».

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Не только сделать замечание, а «выпороть» тех, кто выпустил Владимира Путина без шапки в Северодвинске, пообещал руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто минус 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны - это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», - сказал Зюганов.

Такое заявление сделал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи глав фракций Госдумы с президентом.

Путин ответил, что принимает замечание на свой счет.

«Выпорем - это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», - добавил он.

Случай произошел 11 декабря в Северодвинске, где глава государства выступал на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Путин тогда был без головного убора. К тому же шел снег.

Также в церемонии участвовал главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов. Он, кстати, был в шапке.

Тогда он заявил, что в состав флота поступают атомная подлодка стратегического назначения «Император Александр III» проекта «Борей-А» и многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» проекта «Ясень-М». Россия укрепит свои позиции в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, Балтийском и Каспийском морях, а также в важнейших стратегических районах Мирового океана.