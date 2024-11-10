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Политолог обозначил судьбу финансирования Украины при Трампе

По словам эксперта РАН, Трамп прислушается к простым американцам, которые не хотят платить за Украину.
Алексей Курильченко 2024-11-10 14:52:11
© Фото: Chin Hei Leung Keystone Press Agency © Видео: ТРК «Звезда»

После вступления Трампа в должность президента США финансирование Киевского режима должно сократиться - республиканец обещал прислушиваться к мнению американцев, не желающих платить из своего кармана за непонятную для них страну на другом конце земного шара. Об этом «Звезде» рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Что касается Зеленского, то здесь гораздо больше определенности. Судя по всем, республиканцы будут контролировать, по крайней мере, верхнюю палату Конгресса - вполне возможно, что и нижнюю. Это безусловно скажется на выделении дотаций в пользу Киева. Новая администрация будет пользоваться поддержкой и понимаем большинства американцев, которые считают, что американские деньги надо тратить на Америку, а не на непонятных лидеров из непонятных стран. Даже при формальной поддержки Киева, финансирование сократится», - заявил эксперт.

По словам политолога, в настоящее время Трамп работает над формированием команды, которая и будет формулировать позицию избранного президента по Украине и предложит дальнейшие действия. Сегодня, пока команда не готова, делать прогнозы по Украине преждевременно, считает Батюк.

Напомним, что накануне сын Дональда Трампа опубликовал в Сети видео, смысл которого в том, что киевский режим скоро лишится финансирования. На видео говорится, что Зеленский через 38 дней «лишится карманных денег».

Ранее член избирательного штаба Дональда Трампа Игорь Туфельд заявил, что в команду Трампа может вступить бизнесмен Илон Маск. Также в состав кабинета могут войти Роберт Кеннеди-младший и бывший сенатор от Демократической партии Талси Габбард.

#Украина #сша #Дональд Трамп #наш эксклюзив #Владимир Батюк
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