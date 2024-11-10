Франция планирует передать Киеву новую партию ракет SCALP и Mistral

Париж намерен передать Киеву партию из около десяти ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта». Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню.
«Чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, я подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP», - сказал он.
Себастьен Лекорню также добавил, что Париж передаст Киеву еще и ракеты Mistral.
Напомним, на днях стало известно, что американский министр обороны Ллойд Остин отказал главе киевского режима в приоритетной поставке новых ракетных систем ATACMS. Владимир Зеленский просил сделать это в обход других покупателей.
Глава Пентагона якобы заявил, что Киев требует слишком многого, когда просит Соединенные Штаты нарушить договоренности с другими клиентами.
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