Обломки сбитого украинского беспилотника упали прямо на дорогу в подмосковной деревне Становое Раменского городского округа. Кадры с места падения появились в распоряжении телеканала «Звезда».

Кроме тог, в селе Софьино осколки вражеского БПЛА повредили припаркованную во дворе легковушку. От стоявшей во дворе машины практически ничего не осталось, так как она полностью выгорела.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Московской области. Над регионом перехватили 34 вражеских БПЛА.

Всего же утром над несколькими регионами уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов. Аппараты противника сбили также в Брянской, Орловской, Калужской, Курской и Тульской областях.