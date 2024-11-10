МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры с места падения обломков БПЛА в Подмосковье

В деревне Становое обломки беспилотника упали на дорогу.
Сергей Лебедев 2024-11-10 13:16:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обломки сбитого украинского беспилотника упали прямо на дорогу в подмосковной деревне Становое Раменского городского округа. Кадры с места падения появились в распоряжении телеканала «Звезда».

Кроме тог, в селе Софьино осколки вражеского БПЛА повредили припаркованную во дворе легковушку. От стоявшей во дворе машины практически ничего не осталось, так как она полностью выгорела.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Московской области. Над регионом перехватили 34 вражеских БПЛА.

Всего же утром над несколькими регионами уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов. Аппараты противника сбили также в Брянской, Орловской, Калужской, Курской и Тульской областях.

#бпла #беспилотники #Московская область #наш эксклюзив #раменское #становое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 