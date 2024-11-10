В Госдуме могут рассмотреть закон о выдаче квартир пенсионерам МВД

Пенсионеры МВД РФ могут стать обладателями квартир от государства. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР со главе с председателем Леонидом Слуцким.

Как сообщают «Известия», Либерально-демократическая партия предлагает поэтапно, в течение трех лет обеспечить жильем вышедшего всех тех сотрудников МВД, которые находятся в очереди на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья.

Затем, с 2027 года, ЛДПР призывает гарантированно предоставлять квартиры. Отмечается, что трудности с получением социальной выплаты испытывают свыше 87 тысяч человек.

«Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД. Сейчас эту льготу удается получить немногим. Более 87 тысяч человек все еще стоят в очереди за положенной им квартирой, точнее выплатой за нее», - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Он отметил, что сотрудники полиции десятилетиями ждут положенных им льгот, хотя рискуют своими жизнями и обеспечивают безопасность граждан.

В конце октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном оформлении в собственность домов, поделенных между несколькими семьями, а также об упрощенной регистрации хозяйственных построек и земельных участков.