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В Госдуме могут рассмотреть закон о выдаче квартир пенсионерам МВД

Председатель ЛДПР Слуцкий заявил о необходимости обеспечивать жильем полицейских, рискующих своими жизнями при поддержании порядка в стране.
Дарина Криц 2024-11-10 12:56:55
© Фото: © Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Пенсионеры МВД РФ могут стать обладателями квартир от государства.  Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР со главе с председателем Леонидом Слуцким.

Как сообщают «Известия», Либерально-демократическая партия предлагает поэтапно, в течение трех лет обеспечить жильем вышедшего всех тех сотрудников МВД, которые находятся в очереди на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья.

Затем, с 2027 года, ЛДПР призывает гарантированно предоставлять квартиры. Отмечается, что трудности с получением социальной выплаты испытывают свыше 87 тысяч человек.

«Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД. Сейчас эту льготу удается получить немногим. Более 87 тысяч человек все еще стоят в очереди за положенной им квартирой, точнее выплатой за нее», - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Он отметил, что сотрудники полиции десятилетиями ждут положенных им льгот, хотя рискуют своими жизнями и обеспечивают безопасность граждан.

В конце октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном оформлении в собственность домов, поделенных между несколькими семьями, а также об упрощенной регистрации хозяйственных построек и земельных участков.

#в стране и мире #законопроект #МВД РФ #квартира #Госдума РФ #жилье #лдпр #леонид слуцкий #социальная выплата
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