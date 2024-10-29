Путин подписал закон об упрощении регистрации хозпостроек

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном оформлении в собственность домов, поделенных между несколькими семьями, и упрощенной регистрации хозяйственных построек и земельных участков. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Авторами документа стали сенаторы и депутаты, в их числе главы комитетов Госдумы и Совета Федерации России Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Закон разделен на две части. В первой – упрощенная регистрация хозпостроек на дачных участках. Нововведение позволит регистрировать в ЕГРН бани, сараи, летние кухни, являющиеся объектами капитального строительства, на основании оценочной документации и технических паспортов. Это позволит гражданам России экономить время и деньги на регистрацию.

Однако есть одно условие: все постройки, о которых говорится в первом блоке закона, должны быть учтены в техническом и государственном реестре домовладения до 1 января 2013 года. Также владелец должен иметь право на владение земельным участком. Если на таких участках расположены бани, сараи и другие постройки, представляющие собой некапитальные сооружения, то они переходят в руки гражданам-правообладателям этих земельных участков.

Во второй части – упрощение регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей.

Около 50-60 лет назад, в 1960-1970 годах, людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. Сейчас с таким жильем возникла проблема, потому что у этих домов единый земельный участок, общая стена и общие коммуникации. Из-за этого возникают трудности с оформлением прав собственности.

Однако новый закон упрощает процедуру регистрации для домов блокированной застройки, построенных до 14 мая 1998 года.