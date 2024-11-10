Россиянам рассказали о минусах частого использования антисептиков

Постоянное применение антисептиков вместо мытья рук может привести к плохим последствиям. Так, при частом использовании спиртосодержащих средств высока вероятность появления зуда, раздражения и трещин на коже. Об этом в беседе с RT заявил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Кроме того, при попадании в рот или глаза антисептики могут вызывать раздражение слизистых оболочек. Не исключены и случаи, когда происходит временное ухудшение зрения.

Специалисты также отметил, что спиртосодержащие антисептики разрушают липидный барьер кожи. В итоге она становится более уязвимой к инфекциям.

Напомним, в беседе со «Звездой» иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал, как регулярное проветривание помещений влияет на офисных работников.

При обновлении воздуха повышается продуктивность работников из-за увеличения кислорода в помещении. Также в помещении остается меньше вирусных частиц и пыли.