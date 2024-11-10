Российские войска освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Освобождение провели подразделения группировки войск «Центр». За сутки российские военнослужащие группировки поразили силы противника в района населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров. Отражены 10 контратак врага.

Также на данном направлении уничтожен вражеский цех по производству беспилотных летательных аппаратов. Потери противника за сутки составили - до 460 боевиков, один танк, бронетранспортер M113 американского производства, три автомобиля, одна машина разминирования УР-67, одно оружие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и одна противотанковая пушка «Рапира».

Ранее на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Кременную Балку. Населенный пункт был взят под контроль благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов