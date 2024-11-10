МО РФ: за ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

Прошедшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника. 17 из них сбили в Брянской области.
В Ростовской области перехватили три БПЛА, а в Белгородской - 2. Еще один вражеский аппарат уничтожили Курской области.
Для атаки боевики использовали беспилотники самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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