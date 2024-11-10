МО РФ: за ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

Прошедшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника. 17 из них сбили в Брянской области.

В Ростовской области перехватили три БПЛА, а в Белгородской - 2. Еще один вражеский аппарат уничтожили Курской области.

Для атаки боевики использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.