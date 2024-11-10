Боевики ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские боевики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве СЦКК по ДНР.

Уточняется, что ВСУ произвели все обстрелы в горловском направлении. Всего выпущено 24 различных боеприпаса.

«Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Повреждено два жилых домостроения, три троллейбуса и объект гражданской инфраструктуры», - говорится в материале.

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию ДНР. Так, 9 ноября зафиксировали 19 обстрелов со стороны ВСУ. В результате погибли три мирных жителя.