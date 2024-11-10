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Боевики ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Боевики выпустили 24 различных боеприпаса на горловском направлении. В результате ранен мирный житель.
Глеб Владовский 2024-11-10 00:52:02
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Украинские боевики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве СЦКК по ДНР.

Уточняется, что ВСУ произвели все обстрелы в горловском направлении. Всего выпущено 24 различных боеприпаса.

«Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Повреждено два жилых домостроения, три троллейбуса и объект гражданской инфраструктуры», - говорится в материале.

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию ДНР. Так, 9 ноября зафиксировали 19 обстрелов со стороны ВСУ. В результате погибли три мирных жителя.

#в стране и мире #ДНР #пострадавшие #обстрелы всу #сцкк днр
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