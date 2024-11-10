Алиев: Баку и Ереван близки к соглашению по тексту мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что Баку и Ереван близки к окончательному соглашению касательно текста мирного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Значительная задержка Арменией своих предложений по тексту мирного договора негативно повлияла на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа», - говорится в заявлении.

Уточняется, что переговоры продолжатся после климатической конференции ООН СОР29, которая будет проходить с 11 по 22 ноября.

В свою очередь Шольц подчеркнул, что Берлин поддерживает выстраивание мира и добрососедских отношений между Баку и Ереваном. Канцлер ФРГ также призвал обе стороны «предпринять смелые шаги».