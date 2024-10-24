США и Британия нанесли авиаудары по аэропорту Ходейды в Йемене

Расположенный на западе Йемена международный аэропорт Ходейда подвергся обстрелам американской и британской авиации. Инцидент произошел поздно вечером 23 октября, о чем рассказал РИА Новости источник из числа йеменских военных.

Этот аэропорт контролируется повстанцами шиитского движения «Ансар Алла» или хуситы, под управлением которых находится северная часть Йемена.

«Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолетов», - указал источник агентства.

По его словам, обстрелы со стороны американцев и британцев последовали после того, как в воздушном пространстве провинции Ходейда произошли интенсивные полеты.

Один из последних ударов по провинции Ходейда совершался 19 октября, тогда под огнем оказался район Рас-Исса округа Ас-Салиф. Источник в местных органах власти сообщал о двух ударах истребителей США и Великобритании. Они провели рейды на объекты хуситов в прибрежном районе в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.