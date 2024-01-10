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Более 3 тысяч жителей Владивостока остались без тепла из-за коммунальной аварии

Прокуратура Приморского края потребовала немедленно устранить выявленные нарушения и обеспечить жителей теплом.
Ян Брацкий 2024-01-10 07:57:01
© Фото: prosecutor_pk, Telegram

Более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов во Владивостоке остались без тепла из-за коммунальной аварии на участке сети теплоснабжения. Об инциденте сообщила краевая прокуратура, на контроле которой находится процесс ликвидации последствий.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Калинина в районе дома №41. Придомовая территория оказалась подтоплена. В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что коммунальные службы в регионах оперативно реагируют на подобные аварии и прилагают все усилия для скорейшего устранения последствий сбоев в работе на сетях ЖКХ. Многие из них находятся в ветхом состоянии, но обновить старые коммуникации сразу невозможно.

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