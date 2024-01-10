МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30% за последние недели

В публикации также подчеркивается признание украинскими военными преимущества и стратегической инициативы ВС РФ в зоне СВО.
Елизавета Кондрикова 2024-01-10 07:56:01
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Число тяжелораненых бойцов ВСУ в украинских больницах выросло на 30% за последние несколько недель. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Сергея Рыженко, главного врача Днепровской областной больницы, которая находится в нескольких часах езды от зоны боевых действий.

В публикации также подчеркивают рост потерь ВСУ в ходе конфликта и ожидаемое объявление новой волны мобилизации на Украине на фоне почти полного исчерпания военного вооружения и недостатка артиллерийских снарядов.

«Юрий Луценко заявил, что сейчас в месяц погибают или тяжело ранены около 30 000 украинских военнослужащих», - цитирует телеканал слова бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Согласно данным телеканала, украинские военные отмечают «ключевое преимущество» российской армии, ее превосходство в количестве и видах «смертоносных дронов» и более совершенные технологии российской противовоздушной обороны. По словам одного из боевиков ВСУ, наша армия «имеет неограниченный доступ» к боеприпасам.

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ за 2023 год - они составили более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Он добавил, что стратегическая инициатива на передовой сохраняется за нашими военными.  

#в стране и мире #Украина #ВСУ #раненые #потери ВСУ #зона СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»