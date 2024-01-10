Число тяжелораненых бойцов ВСУ в украинских больницах выросло на 30% за последние несколько недель. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Сергея Рыженко, главного врача Днепровской областной больницы, которая находится в нескольких часах езды от зоны боевых действий.

В публикации также подчеркивают рост потерь ВСУ в ходе конфликта и ожидаемое объявление новой волны мобилизации на Украине на фоне почти полного исчерпания военного вооружения и недостатка артиллерийских снарядов.

«Юрий Луценко заявил, что сейчас в месяц погибают или тяжело ранены около 30 000 украинских военнослужащих», - цитирует телеканал слова бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Согласно данным телеканала, украинские военные отмечают «ключевое преимущество» российской армии, ее превосходство в количестве и видах «смертоносных дронов» и более совершенные технологии российской противовоздушной обороны. По словам одного из боевиков ВСУ, наша армия «имеет неограниченный доступ» к боеприпасам.

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ за 2023 год - они составили более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Он добавил, что стратегическая инициатива на передовой сохраняется за нашими военными.