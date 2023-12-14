Власти Финляндии вновь планируют закрыть все КПП на границе с Россией

Во вторник, 12 декабря, на месяц были открыты два КПП на восточной границе Финляндии - Ваалимаа и Ниирала.

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Правительство Финляндии вновь рассмотрит вопрос о закрытии всех КПП на границе с Россией, министры соберутся сегодня, 14 декабря, на внеочередное заседание, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники.

Власти страны объясняют это большим притоком беженцев, передает Life.

«По данным Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, сегодня на границу прибыли 29 просителей убежища. Они прибыли в Ваалимаа и погранпереход Ниирала», - говорится в публикации.

Уточняется, что шансы принять решение о полном закрытии восточной границы очень высоки. В правительстве отметили, что этот вопрос будет обсуждаться «поспешно».

Напомним, во вторник, 12 декабря, было объявлено об открытии на месяц с 14 декабря по 14 января двух пропускных пунктов на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала. При этом в правительстве страны уточнили, что ситуация с притоком беженцев на границе будет тщательно контролироваться и дальше.