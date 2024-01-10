Туск против Дуды: что означает скандальный арест экс-главы МВД Польши

В Польше правоохранительные органы в президентском дворце задержали бывшего министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского и его заместитель Мацея Вонсика. При этом, как уверяют в администрации Анджея Дуды, глава государства даже не был извещен о прибытии «тяжелой кавалерии». Все произошло быстро и прямо перед приемом в честь назначения советников президента, пока хозяина резиденции не было дома.

Действия полиции вызвали бурю протестов. Освободить экс-министра требуют пенсионеры силовых ведомств и члены партии «Право и справедливость», вице-президентом которой и является Мариуш Каминьский.

Депутаты Сейма от партии «Право и справедливость» назвали прошедший арест ударом по польскому достоинству. Не остался в стороне и сам президент.

«Я не успокоюсь, пока Каминьский и его сотрудники не станут свободными людьми», - сказал Анджей Дуда

Дело, по которому арестовали экс-силовиков, весьма давнее. Еще в 2007 году, когда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, его ведомство обнаружило коррупционный скандал в верхах власти. Именно тогда нынешний глава правительства Дональд Туск также был премьер-министром.

Однако по обвинению в организации незаконной прослушки на самих Каминьского и Вонсика завели уголовное дело, которое и длится до сих пор. В 2015 году их приговорили к трем годам лишения свободы. В том же году Анджей Дуда помиловал силовиков. А в прошлом декабре Варшавский областной суд отменил помилование и вынес новый приговор уже на два года лишения свободы. В министерстве юстиции уверяют, что политики в этом нет.

«Вчера господина Каминьского и Вонсика доставили в тюрьму для отбытия наказания», - сообщила заместитель министра юстиции Польши Мария Эйчарт.

Сам же Каминьский назвал свой арест политическим делом, что уже нонсенс для либеральной европейской системы. Более того, политик объявил голодовку. Обращение к народу за него зачитал нынешний советник президента Блажей Побожа.

Варшава пытается избежать большого европейского скандала. Министр по делам ЕС Адам Шлапка написал в своих соцсетях, что все равны перед законом. Однако эксперты видят в этом аресте большие политические шаги по прямому устранению конкурентов.

Многие сходятся во мнении, что арест Каминьского очень похож по борьбу между главой государства и правительства.