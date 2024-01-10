Настоящая бойня: как бандитские группировки бросили вызов властям Эквадора

В Эквадоре задержали первых подозреваемых в убийстве двух полицейских, погибших во время столкновений с вооруженными бандитами. Криминальные группировки устроили настоящую бойню, фактически бросив вызов власти. Города охватили массовые беспорядки.

Преступники взрывают на улицах самодельные бомбы и захватывают различные учреждения. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в уличных боях погибли 10 человек. И цифра эта пока неокончательная.

Бандиты стреляют в полицейские патрули, а в города введена армия. Военным поставили задачу уничтожить преступные группировки. Арестованы уже 70 человек. Бандиты со своей стороны публикуют видео с пленными сотрудниками правопорядка, зачитывающими под дулами автоматов ультиматум президенту.

Погромы начались с серии бунтов в тюрьмах с 7 января, во время которых сбежал заключенный лидер одной из самых влиятельных группировок «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито, а вместе с ним еще 39 преступников.

Сегодня стало известно, что совершил побег еще один главарь преступной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колона Пико. Бандиты объявили войну государству.

Преступность в Эквадоре стала расти с 2016 года. Даниэль Нобоа стал первым президентом, который решился серьезно с ней бороться. Им был назначен референдум об ужесточении наказания для участников банд. Это и стало триггером для начала насилия со стороны группировок.

«Политической победой этих сил стал бы отказ правительства от референдума. Если у Нобоа получится справиться хотя бы частично с преступностью, то у него резко повысятся шансы на избрание президентом уже на полноценный срок», - говорит профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Бандиты накануне ворвались в студию телеканала в городе Гуаякиль, заставили включить камеры и стали демонстрировать крупным планом оружие. Журналистов угрожали убить, если те не станут умолять президента пойти на уступки преступникам. Спецназу полиции удалось освободить выживших. Нападению подверглись университет, больницы и даже школа.

В Ассоциация туроператоров России уточнил, что организованных групп туристов в Эквадоре сейчас нет.

Пока переломить ситуацию в городах Эквадора силовикам не удается. В захваченных тюрьмах бандиты удерживают 139 заложников. В ответ военные стягивают технику к тюрьмам, где засели бандиты. Президент Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта и подчеркнул, что переговоров с террористами не будет.