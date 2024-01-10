В Кремле сообщили, что Путин беседует с Шойгу несколько раз в сутки

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин общается с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили, что у участников военной операции по защите Донбасса и их близких в ходе беседы с Путиным возникли вопросы. Они спросили представителя Кремля, успел ли президент обсудить связанные с СВО вопросы с главой оборонного ведомства.

«Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки», - ответил Песков.

Путин в ходе визита на Чукотку заявил, что все потребности спецоперации финансируются в полном объеме. Он подчеркнул, что все имеющиеся задержки в поступлении средств обуславливаются бюрократическими сбоями, а не недостатком средств.