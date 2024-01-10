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В Кремле сообщили, что Путин беседует с Шойгу несколько раз в сутки

Представители СМИ обратили внимание, что на последних встречах участники СВО или их близкие обсуждали с Путиным некоторые организационные вопросы.
Андрей Аркадьев 2024-01-10 18:24:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин общается с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили, что у участников военной операции по защите Донбасса и их близких в ходе беседы с Путиным возникли вопросы. Они спросили представителя Кремля, успел ли президент обсудить связанные с СВО вопросы с главой оборонного ведомства.

«Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки», - ответил Песков.

Путин в ходе визита на Чукотку заявил, что все потребности спецоперации финансируются в полном объеме. Он подчеркнул, что все имеющиеся задержки в поступлении средств обуславливаются бюрократическими сбоями, а не недостатком средств.

#Шойгу #Путин #Кремль #Дмитрий Песков
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