Путин заявил, что все потребности спецоперации финансируются в полном объеме

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что все потребности специальной военной операции финансируются в полном объеме.

Путин подчеркнул, что случаи, когда имеются задержки в поступлении средств, обусловлены не недостатком денег, а бюрократическими сбоями. Президент отметил, что в каждом таком случае необходимо разбираться отдельно.

Владимир Путин сказал это в ходе визита на Чукотку. Президент сегодня прилетел в Анадырь - это первая региональная поездка Путина в 2024 году, а также его первый визит в этот регион.

Также президенту России показали, как происходит выращивание овощей на Чукотке.