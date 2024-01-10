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Путин заявил, что все потребности спецоперации финансируются в полном объеме

Владимир Путин подчеркнул, что все имеющиеся задержки в поступлении средств обуславливаются бюрократическими сбоями, а не недостатком средств.
Тимур Шерзад 2024-01-10 12:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что все потребности специальной военной операции финансируются в полном объеме. 

Путин подчеркнул, что случаи, когда имеются задержки в поступлении средств, обусловлены не недостатком денег, а бюрократическими сбоями. Президент отметил, что в каждом таком случае необходимо разбираться отдельно.

Владимир Путин сказал это в ходе визита на Чукотку. Президент сегодня прилетел в Анадырь - это первая региональная поездка Путина в 2024 году, а также его первый визит в этот регион. 

Также президенту России показали, как происходит выращивание овощей на Чукотке

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