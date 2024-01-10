Тракторный протест: перерастут ли акции в Германии в масштабные митинги

В центре Берлина у Бранденбургских ворот собралось около 600 тракторов, а также грузовики, фургоны, автобусы и прочая спецтехника. Масштаб массового протеста фермеров в Германии растет - к акциям присоединились водители-дальнобойщики, владельцы частных мастерских и обычные граждане.

Причиной возмущения фермеров является сокращение субсидий на сельское хозяйство - протестующие требуют вернуть поддержку на дизельное топливо для сельского хозяйства, которые были отменены правительством в качестве мер бюджетной экономии. Без этих субсидий производство сельхозпродукции в Германии становится нерентабельным и многие хозяйства рискуют просто разориться.

Эти протесты уже называют рекордными за последние два года. Накануне только в одной юго-западной части в Германии к масштабным протестам аграриев присоединились около двадцати пяти тысяч машин. Некоторые из них тракторы и комбайны парализовали движение на немецких автобанах.

В Нижней Саксонии был вынужден остановить производство даже завод Volkswagen. Его сотрудники просто не смогли добраться до работы.

Позже на фоне недовольства фермеров правящая коалиция заявила, что отмена льгот будет постепенной. Но антирейтинг Шольца, сорвавшийся в крутое пике, уже не остановить. Сегодня он пользуется поддержкой лишь каждого пятого жителя Германии, а две трети населения страны выступают за его отставку. Тем временем сам Шольц ситуацию внутри страны игнорирует, предпочитая убеждать своих ближайших соседей в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

«Не позднее 1 февраля на Европейском совете нам нужно решить, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году. Европа должна продемонстрировать, что она стоит с Украиной, на стороне свободы, международного права и защите европейских ценностей», - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Уже этим летом индикатором меняющейся политической обстановки в Германии могут стать провальные для местных властей выборы в Европарламент. И не исключено, что до окончания своего срока в 2025-м Шольц может просто не удержаться на своем посту.

На этом фоне партия Альтернатива для Германии, которая, например, в Саксонии пользуется поддержкой почти половины населения, выступает за прекращение поставок оружия на Украину, возобновление переговоров Москвы и Киева и осуждает политику США и НАТО.

«Мы видим правительство, у которого нет другого плана, как отбирать деньги у людей, которые и так затянули пояса. Мы видим канцлера, который кажется безмолвным, даже когда произносит длинные речи. И мы видим оппозицию, которая во многом фактически поддерживает политику правительства. А потом вы удивляетесь гневу, протестам и голосам против», - заявил председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Тем временем пока немецкие автобаны восстанавливают от протестов, к трехдневной стачке готовятся железнодорожники страны. С двух часов ночи десятого января в Германии перестанут ходить все поезда. А кульминацией объявленной в стране недели протеста станет массовая демонстрация в Берлине 15 января.