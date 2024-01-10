В Японии началось строительство базы ВС США

На самом крупном японском острове Окинава началось строительство военной базы США. Работы развернули неподалеку от населенного пункта Наго. После их завершения туда перенесут базу Футэмма, находящуюся на этом же острове, заявил генсек японского кабинета министров Есимаса Хаяси, передает Asahi.

«Мы получили доклад министерства обороны о том, что строительство в районе залива Оура будет начато сегодня, так как были завершены все необходимые приготовления», - заявил Хаяси.

Решение о строительстве базы Пентагона официальный Токио одобрил без согласия префектуры Окинава в минувшем декабре. Морское дно уже засыпано, установлен специальный экран для защиты акватории от строительного мусора. Сейчас туда доставлены водолазы и специальный корабль.