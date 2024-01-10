МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Японии началось строительство базы ВС США

Работы по строительству базы ВС США в Японии могут занять более девяти лет.
Ян Брацкий 2024-01-10 14:15:01
© Фото: Daniel Karmann, dpa, Global Look Press

На самом крупном японском острове Окинава началось строительство военной базы США. Работы развернули неподалеку от населенного пункта Наго. После их завершения туда перенесут базу Футэмма, находящуюся на этом же острове, заявил генсек японского кабинета министров Есимаса Хаяси, передает Asahi.

«Мы получили доклад министерства обороны о том, что строительство в районе залива Оура будет начато сегодня, так как были завершены все необходимые приготовления», - заявил Хаяси.

Решение о строительстве базы Пентагона официальный Токио одобрил без согласия префектуры Окинава в минувшем декабре. Морское дно уже засыпано, установлен специальный экран для защиты акватории от строительного мусора. Сейчас туда доставлены водолазы и специальный корабль.

#сша #Япония #Пентагон #военная база #Окинава
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»