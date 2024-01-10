Средства ПВО сбили беспилотник над Саратовской областью

В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Саратовской областью. Инцидент произошел минувшей ночью.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», - добавили в ведомстве.

В Минобороны расценили очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории Российской Федерации, как террористический акт. Украинские националисты регулярно обстреливают приграничные территории и пытаются совершать диверсии при помощи беспилотников.