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МО РФ сообщило о поражении украинских цехов сборки беспилотников

Также российское оборонное ведомство сообщает о поражении склада боеприпасов врага и неприятельской РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
2024-01-10 14:23:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении двух украинских цехов, где собирали беспилотные летательные аппараты. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что эти цеха вошли в перечень целей, пораженных ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками группировок войск ВС РФ. 

Кроме цехов, была поражена украинская РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, 113 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 121 районе. 

Ранее МО РФ продемонстрировало кадры уничтожения украинской техники и позиций в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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