МО РФ сообщило о поражении украинских цехов сборки беспилотников

Минобороны России сообщает о поражении двух украинских цехов, где собирали беспилотные летательные аппараты.

Российское оборонное ведомство уточнило, что эти цеха вошли в перечень целей, пораженных ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками группировок войск ВС РФ.

Кроме цехов, была поражена украинская РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, 113 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 121 районе.

Ранее МО РФ продемонстрировало кадры уничтожения украинской техники и позиций в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.