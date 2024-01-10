Опубликованы кадры уничтожения украинской техники и позиций в зоне спецоперации

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской боевой техники и позиций в зоне проведения специальной военной операции.

На предоставленных российским оборонным ведомством кадрах видно, как противнику наносится точное огневое поражение при помощи беспилотников и высокоточного оружия.

Ранее МО РФ показало, как с высоты птичьего полета выглядит штурм занятой украинскими боевиками лесополосы на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.