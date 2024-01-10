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Опубликованы кадры уничтожения украинской техники и позиций в зоне спецоперации

Огневое поражение наносится противнику с помощью различных беспилотников и высокоточного оружия.
2024-01-10 10:51:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской боевой техники и позиций в зоне проведения специальной военной операции. 

На предоставленных российским оборонным ведомством кадрах видно, как противнику наносится точное огневое поражение при помощи беспилотников и высокоточного оружия. 

Ранее МО РФ показало, как с высоты птичьего полета выглядит штурм занятой украинскими боевиками лесополосы на Южно-Донецком направлении. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #спецоперация #Высокоточное оружие #Огневое поражение
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