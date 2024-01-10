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Многодетные семьи Дальнего Востока могут освободить от налога на жилье

По поручению президента России в ближайшее время этот вопрос будет проработан соответствующей профильной комиссией Госсовета.
Елизавета Кондрикова 2024-01-10 12:55:01
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство России рассмотрит освобождение многодетных семей Дальнего Востока от налога на единственное жилье, сообщил президент России Владимир Путин.

«Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», - сказал президент в рамках своей рабочей поездки в Анадырь.

Президент выразил убежденность, что это не станет большим бременем для федерального бюджета и государство сможет обеспечить подобную льготу.

Путин также добавил, что его радует тенденция на многодетность в России, подчеркнув важность государственной поддержки многодетным семьям.

Напомним, сегодня утром президент впервые прибыл в Анадырь. В ходе визита на Чукотку Путин также осмотрел круглогодичный тепличный комплекс - теплицы площадью 0,24 га, на которых выращивается 20% всех покупаемых в Анадыре овощей.

 

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