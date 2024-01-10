Многодетные семьи Дальнего Востока могут освободить от налога на жилье

Правительство России рассмотрит освобождение многодетных семей Дальнего Востока от налога на единственное жилье, сообщил президент России Владимир Путин.

«Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», - сказал президент в рамках своей рабочей поездки в Анадырь.

Президент выразил убежденность, что это не станет большим бременем для федерального бюджета и государство сможет обеспечить подобную льготу.

Путин также добавил, что его радует тенденция на многодетность в России, подчеркнув важность государственной поддержки многодетным семьям.

Напомним, сегодня утром президент впервые прибыл в Анадырь. В ходе визита на Чукотку Путин также осмотрел круглогодичный тепличный комплекс - теплицы площадью 0,24 га, на которых выращивается 20% всех покупаемых в Анадыре овощей.