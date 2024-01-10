Эксперт Федоров допустил президентские амбиции у премьера Франции Атталя

Молодой политик Габриэль Атталь, назначенный на пост премьер-министра Франции, может стать преемником действующего главы государства Эммануэля Макрона. Таким мнением со «Звездой» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Наиболее популярный политик сейчас Эдуард Филипп, бывший премьер-министр в первом правительстве Макрона. Он имеет большой опыт работы... но его отношения с Макроном сложные, поэтому не исключено, что он хотел дать молодому политику трамплин. Это сложная задача», - считает Федоров.

Вполне возможно, уточнил он, что новый премьер не сможет преуспеть на посту до президентских выборов. Ситуация во Франции сложная, и молодой Габриэль Атталь может растерять все шансы на избрание.

«Главная задача для Макрона - не допустить победу Марин Ле Пен, крайне правого политика. Она сейчас популярна и имеет хорошее представительство и по опросам уже вполне может претендовать на роль главы государства», - сказал Сергей Федоров.

О назначении 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции стало известно накануне. Атталь примкнул к партии Макрона в 2016 году - сразу после ее создания. Позже стал пресс-секретарем главы государства.