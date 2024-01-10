Главком ВМФ Евменов заявил, что «Томагавки» угрожают безопасности России

Американские корабли и их патрулирование в море являются одной из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Они являются носителями крылатых ракет большой дальности «Томагавк», которые способны достать до разных объектов на большей части страны. Об этом заявил «Красной звезде» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Главком назвал и другие факторы, угрожающие национальной безопасности России. Среди них - наличие мощных военно-морских группировок иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море. Евменов рассказал и о том, что другими странами рассматриваются планы по ущемлению интересов нашей страны в Арктическом регионе.

Адмирал заявил и об активном развертывании корабельных группировок и освоении американскими и британскими атомными подлодками Арктического бассейна. Евменов добавил, что перечисленные угрозы требуют от РФ формирования современного Военно-морского флота.

Также он сообщил, что в России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты. Переформирование пяти бригад в дивизии и одного полка в бригаду произойдет в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.