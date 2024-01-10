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В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

Переформирование пяти бригад в дивизии и одного полка в бригаду произойдет в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ России.
2024-01-10 10:43:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Пять бригад морской пехоты будут переформированы в дивизии. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов. 

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду», - сказал Евменов в интервью «Красной звезде».

Ранее героизм российских морпехов в ходе сражений в зоне спецоперации высоко оценил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. 

Морские пехотинцы вносят значительный вклад в ход специальной военной операции. Не раз и не два они были на острие российских ударов. Так, морпех с позывным Кинжал рассказал «Звезде», как его танк в одиночку штурмовал ворота «Азовстали» в Мариуполе. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВМФ России #морская пехота #николай евменов #дивизии #бригады
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