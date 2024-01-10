В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

Пять бригад морской пехоты будут переформированы в дивизии. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии - в бригаду», - сказал Евменов в интервью «Красной звезде».

Ранее героизм российских морпехов в ходе сражений в зоне спецоперации высоко оценил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Морские пехотинцы вносят значительный вклад в ход специальной военной операции. Не раз и не два они были на острие российских ударов. Так, морпех с позывным Кинжал рассказал «Звезде», как его танк в одиночку штурмовал ворота «Азовстали» в Мариуполе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.