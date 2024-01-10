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Таможенники Петербурга изъяли груз кокаина на 11 млрд рублей

Изъятые наркотики были расфасованы в тысячу брикетов, которые контрабандисты промаркировали двумя типами надписей.
Ян Брацкий 2024-01-10 12:35:01
© Фото: ФТС России © Видео: ФТС России

Более тонны кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет 11 млрд рублей, нашли таможенники и сотрудники ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга. Это уже третья крупная партия зелья, изъятая в России за месяц. Наркотики находились в контейнере из Никарагуа, сообщили в ФТС. 

Тысячу брикетов с прессованным белым порошком разложили на земле. Около половины из них были обозначены надписями Dior, остальные - ВВВ.

После заключения экспертов о содержимом брикетов, спрятанных в верхней части грузового модуля контейнера, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В конце прошлого года питерские таможенники нашли 100 килограммов кокаина в контейнере с бананами. Контрабандный груз пришел из Бельгии. Наркотики были расфасованы в брикеты и обернуты пленкой.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #ФСБ #контрабанда #кокаин #ФТС
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