Таможенники Петербурга изъяли груз кокаина на 11 млрд рублей

Более тонны кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет 11 млрд рублей, нашли таможенники и сотрудники ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга. Это уже третья крупная партия зелья, изъятая в России за месяц. Наркотики находились в контейнере из Никарагуа, сообщили в ФТС.

Тысячу брикетов с прессованным белым порошком разложили на земле. Около половины из них были обозначены надписями Dior, остальные - ВВВ.

После заключения экспертов о содержимом брикетов, спрятанных в верхней части грузового модуля контейнера, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В конце прошлого года питерские таможенники нашли 100 килограммов кокаина в контейнере с бананами. Контрабандный груз пришел из Бельгии. Наркотики были расфасованы в брикеты и обернуты пленкой.