Сотрудники ФТС нашли 100 брикетов с кокаином в партии бананов из Бельгии

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Таможенная служба в Санкт-Петербурге обнаружила партию в 100 килограммов кокаина, спрятанную в контейнерах с бананами. Об этом сообщили представители Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Контрабанда пришла вместе с торговыми судами из Бельгии - наркотики были расфасованы в брикеты и обернуты в коричневую пленку. По факту контрабанды в особо крупном размере были возбуждены два уголовных дела, причастных к перевозке запрещенных веществ разыскивают.

«Наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии. Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки», - сообщили в ФТС.

Ранее сотрудники ФСБ в Москве задержали двух граждан России, причастных к контрабанде латиноамериканского кокаина в Евросоюз. Задержанные были пойманы с поличным, у них было обнаружено 673 килограмма кокаина, сбыт которого мог принести наркосиндикату прибыль на сумму более 6,5 миллиарда рублей.