Жители Климовска, оставшиеся без тепла, отправляются на отдых

Сто десять жителей Климовска, 95 детей и 15 родителей, оставшиеся без отопления, отправлены на базу отдыха в Наро-Фоминске. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Перед отправкой несовершеннолетних их родители заполняют специальные бумаги. Дети будут находиться в более комфортных условиях, пока в их дома не вернется отопление.

Тем временем в Климовске восстановлено теплоснабжение 146 домов из 176, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В семи домах возникли утечки, и их пришлось отключить. Всего восстановлены коммуникации в 37 зданиях.