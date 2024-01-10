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Newsbreak: Блинкен поставил Греции ультиматум по военной помощи Украине

В Греции считают, что новые поставки вооружений для ВСУ нанесут удар национальным интересам Греции.
Елизавета Кондрикова 2024-01-10 11:35:01
© Фото: Liu Jie, XinHua, Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Греции новых поставок вооружений Украине, он дал греческому министру иностранных дел Кириакосу Мицотакису несколько дней на ответ. Об этом сообщает греческий портал Newsbreak.

Автор статьи подчеркивает, что, если Афины поддадутся шантажу, это будет означать «невообразимый ущерб национальным интересам» Греции, передает RT.

«Здесь мы говорим об определении вымогательства. Греция уже все отдала, она прорвала национальную оборону, особенно на островах, чтобы усилить оборону Украины», - говорится в публикации.

В Грецию Блинкен прибыл после встреч с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках беседы лидеров внешнеполитических ведомств США и Греции также обсуждался вопрос отношений Афин и Анкары.

Ранее военную помощь Киеву направила Германия, среди прочего она состояла из 10 БМП Marder и боеприпасов для танков Leopard. Помимо вооружений, будут доставлены десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы и шлемы.

 

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