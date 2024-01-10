Telegraph: Шольц возмущен ослаблением поддержки Киева со стороны ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц возмущен тем, что некоторые страны Европейского союза оказывают слишком мало помощи Украине. Политик призвал оказывать давление на союзников и составлять списки запланированных к поставкам вооружений, сообщило издание The Telegraph.

«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал», - говорится в статье.

По словам автора статьи, официальный Берлин разочарован действиями властей Франции, Испании и Италии. Между тем Берлин является вторым после Вашингтона донором киевского режима. Именно Германия выплачивает Украине 50% всей европейской помощи.

Ранее депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев рассказал, что Евросоюз устал находиться в авангарде спонсоров Украины. Киев требует все больше, а бюджеты стран объединения не безграничны. Одним из способов снять с себя ответственность за благополучие украинских подопечных для ЕС является передача на национальный уровень вопроса финансирования ВСУ, отметил Олег Царев. Тогда каждая страна ЕС сама будет решать, когда и сколько платить Владимиру Зеленскому.