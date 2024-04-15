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В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах экономики

Глава республики Сергей Аксенов также анонсировал ужесточение мер ответственности, вплоть до уголовной, за нарушения мигрантами правил нахождения на российской территории.
Елизавета Кондрикова 2024-04-15 18:22:25
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Крыму запретили предоставлять работу иностранным гражданам в 35 видах трудовой деятельности, ограничение ввели на полгода указом главы региона Сергея Аксенова.

«Принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы. Трудовая миграция должна стать более контролируемой», - пояснил Аксенов в своем Telegram-канале.

Речь идет об ограничениях на трудоустройство в сфере торговли, рыболовства, сельского хозяйства, пищевой отрасли и ряда других. Также трудовым мигрантам запретили участвовать в производстве фильмов, издательской деятельности, работать в библиотеках, архивах и музеях.

Подобный запрет был введен на фоне более 500 выявленных в регионе нарушений миграционного законодательства, около 100 человек работали нелегально. Теперь в патенте на временную работу необходимо также будет указывать вид профессии.

Аксенов также анонсировал ужесточение мер ответственности, вплоть до уголовной, за пренебрежение правилами нахождения на российской территории, нарушителей будут выдворять из страны.

#в стране и мире #республика крым #Сергей Аксенов #ограничения #трудовые мигранты
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