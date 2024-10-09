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Экс-телеведущую Курбангалееву* объявили в международный розыск

Ее обвиняют в публичном распространении фейков о российской армии.
Глеб Владовский 2024-10-09 08:38:01
© Фото: Tatarstan.ru/CC BY 4.0/Wikimedia

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* объявлена в международный розыск. Об этом говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства РИА Новости.

«Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск», - говорится в документах.

Уточняется, что журналистку обвиняют в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам национальной ненависти или вражды. Кроме того, ей приписали публичные призывы к оправданию терроризма.

Ранее сообщалось, что Курбангалеева* появилась в базе данных МВД РФ. При этом в досье не уточнялось, почему ее объявили в розыск.

* Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #МВД РФ #международный розыск #иноагент
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