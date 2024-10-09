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Власти Турции вслед за Россией заблокировали Discord

В Минюсте страны решение обосновали подозрениями в «сексуальном насилии над детьми и непристойности».
Глеб Владовский 2024-10-09 08:14:57
© Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress

Власти Турции, вслед за Россией, заблокировали доступ в мессенджер Discord. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

Он уточнил, что решение приняли после расследования, по результатам которого выявили использование платформы для вымогательства, пропаганды насилия и сексуальных домогательств.

«Мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей от вредных публикаций, которые представляют собой преступление в социальных сетях и интернете», - написал чиновник в соцсетях.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об ограничении доступа к Discord из-за нарушения законодательства Российской Федерации. Кроме того, ведомство обратилось к администрации мессенджера с требованием удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержавших детскую порнографию, призывы к экстремизму и пропаганду наркотиков.

#в стране и мире #Турция #блокировка #Минюст #discord
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