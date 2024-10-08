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Роскомнадзор сообщил о блокировке Discord в РФ

В РКН заявили, что причиной блокировки стало размещение в мессенджере противоправной информации.
Алексей Курильченко 2024-10-08 18:19:15
© Фото: Shatokhina Natalia. news.ru. Globallookpress

Мессенджер Discord заблокирован на территории Российской Федерации из-за нарушения требования законодательства. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Ранее ведомство обратилось к администрации мессенджера с требованием удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержавших детскую порнографию, призывы к экстремизму и пропаганду наркотиков. Утром 8 октября пользователи мессенджера из РФ сообщили о сбоях в его работе.

Отметим, что Discord использовали и кураторы украинских спецслужб. Как сообщили в ФСБ, радикалы общались через мессенджер с российскими подростками и склоняли их к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Злоумышленники были задержаны.

#роскомнадзор #блокировка #discord
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