Над Россией сбили 47 украинских беспилотников

Российские военнослужащие уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 24 БПЛА над территорией Брянской области, еще пять беспилотников сбили в Белгородской области. Кроме того, по два летательных аппарата уничтожили в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 7 октября, над РФ уничтожили 21 украинский беспилотник.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.