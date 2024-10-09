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Над Россией сбили 47 украинских беспилотников

Средства ПВО сработали в том числе в Брянской, Белгородской и Ростовской областях.
2024-10-09 07:43:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 24 БПЛА  над территорией Брянской области, еще пять беспилотников сбили в Белгородской области. Кроме того, по два летательных аппарата уничтожили в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 7 октября, над РФ уничтожили 21 украинский беспилотник.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Брянская область #средства пво #Белгородская облсть #Беспилотники ВСУ
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