ВС РФ сбили 21 украинский беспилотник над Россией

Российские военнослужащие сбили 21 украинский беспилотник в небе над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 12 БПЛА над территорией Республики Крым. Еще шесть беспилотников уничтожены над Курской областью и по одному БПЛА - в районах Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением беспилотников. Так, 6 октября средства ПВО сбили два БПЛА над Белгородской и Брянской областями.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.