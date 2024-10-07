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ВС РФ сбили 21 украинский беспилотник над Россией

Дежурные средства ПВО сработали в том числе в Крыму и Курской области.
2024-10-07 07:56:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили 21 украинский беспилотник в небе над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 12 БПЛА над территорией Республики Крым. Еще шесть беспилотников уничтожены над Курской областью и по одному БПЛА - в районах Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением беспилотников. Так, 6 октября средства ПВО сбили два БПЛА над Белгородской и Брянской областями.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #Курская область #средства пво #Беспилотники ВСУ
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