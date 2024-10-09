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Операторы БПЛА отработали навык точного сброса боеприпаса на цель

На опубликованных кадрах операторы беспилотников учатся управлять FPV-дронами и сбрасывать боеприпасы точно на цель.
2024-10-09 06:12:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В тыловом районе группировки войск «Запад» операторы БПЛА проходят боевую подготовку. Кадры их обучения показало Министерство обороны РФ.

В рамках программы операторы беспилотников тренируются сбрасывать боеприпас точно на цель, управлять FPV-дронами, а также проводить разведку, когда противник ведет радиоэлектронную борьбу.

В учебном центре группировки также функционирует полевая лаборатория по изготовлению и ремонту боевых дронов. Там у наших военнослужащих проходят занятия под руководством опытных инструкторов - им объясняют принципы работы беспилотников и учат навигации, обслуживанию аппаратов, а также тактике их применения. Операторам также рассказывают про уязвимые места тяжелой и легкобронированной техники.

 В процессе занятий военнослужащие получают навыки управления разведывательными и ударными дронами, учатся их ремонту и обслуживанию. Особое значение в процессе тренировок придается взаимодействию оператора с подразделениями, с которыми он работает.

Ранее курсанты показали, как учатся летать на тренажерах. Как рассказали учащиеся, подобные полеты похожи на компьютерную игру, но сложнее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #боевая подготовка #тренировка
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