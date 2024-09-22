«Хочется быстрее в небо»: как курсанты учатся летать на тренажерах

«Это как компьютерная игра, но сложнее. Здесь больше осей, можно двигаться вверх, вниз», - рассказывает летчик.

Интервью с военным летчиком во время полета - такое возможно разве что на тренажере учебно-боевого Як-130. За плечами этого старшекурсника Краснодарского училища больше 130 часов налета, но к тренажеру он все равно возвращается.

«Отрабатывать действия в особых случаях, боевое применение, которое максимально приближено к реальным боевым, реальной обстановке», - говорит он.

Иллюзия полета в формате 3D. Кабина, ручка управления, все индикаторы, приборы и датчики - настоящие. Так же, как во время учебных полетов, во второй кабине готов подстраховать инструктор.

«Курсант понимает, что сзади есть опытный летчик-инструктор, который может своевременно вмешаться в управление и исправить отклонение», - рассказывает инструктор учебно-тренировочного комплекса Вячеслав Шилов.

Как говорят инструкторы, тренажер понятный и простой.

В кабине все как в настоящем самолете. Нам разрешили самим попробовать взлететь. Я все это делала с помощью курсанта, который мне подсказывал, что нужно убрать и добавить, чтобы самолет оторвался от земли.

А это уже другая модель тренажера. Она создана офицерами - преподавателями Краснодарского авиационного училища летчиков, поскольку больше соответствует их методике обучения, с акцентом на боевом применении самолета.

«10 лет своей службы я провел на технике в полку. Поэтому, придя сюда, я увидел, что курсантов учат только на небольшом количестве тренажеров. Это снижает время, проводимое каждым обучающимся в реальной кабине», - говорит старший преподаватель Краснодарского ВВАУЛ им. А.К. Серова Алексей.

Офицер решил, что сделает тренажер не хуже. На это ему потребовалось несколько лет. Программное обеспечение отечественного производства. Разработка проведена в рамках рационализаторской работы, которую в Вооруженных сил курирует Главное управление боевой подготовки. Здесь копия кабины самолета Як-130. Будущие авиаторы отрабатывают и пилотаж, и вылеты на боевое применение.

«Переключатель, кран шасси - все действующее. Очень большая работа была проделана по воссозданию облика и функционала. Каждый орган управления подключен, подпаян к компьютеру, и его положение считывается по специальной программе», - показывает Алексей.

Ошибки здесь допускаются: где-то перетянул ручку, неправильно подобрал обороты, где-то потерял скорость. Это все здесь прощается, объясняет летчик. А в реальном полете так сделать нельзя уже.

Летать в боевой авиации дано далеко не всем. По этой причине за время учебы отсеиваются до 30 процентов курсантов, прошедших до этого жесткий отбор.

«Это моя жизнь. Жизнь с самого малого возраста. Я обожаю небо. Когда не летаешь - хочется побыстрее в небо, запустить самолет. Там просто растворяешься в пространстве.

После полетов на тренажере у курсантов начинается летная практика.

«Система подготовки наших курсантов двухуровневая. Сначала два года мы выполняем полеты на учебно-тренировочном самолете, потом два года - на учебно-боевом самолете. Основное предназначение и задача - подготовить и сделать воздушного бойца, который может выполнять свою задачу по боевому применению как по наземным, так и по воздушным целям», - рассказал начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова Анатолий Юдин.

К моменту выпуска из училища каждый молодой летчик имеет достаточный налет на современных авиакомплексах, состоящих на вооружении ВКС. Он позволяет без раскачки и серьезной доподготовки выполнять задачи по предназначению в строевых частях.