Бразилия впервые закупила у России нефтепродуктов на $5,1 млрд

За девять месяцев текущего года Бразилия впервые увеличила закупки нефтепродуктов из России. По информации РИА Новости, они превысили 5,1 миллиарда долларов, что стало рекордом.

Проанализировав данные бразильской таможни, агентство пришло к выводу, что импорт продуктов нефтяной промышленности из РФ вырос в 1,6 раза.

«Так, за первые три квартала страна нарастила ввоз нефтепродуктов из России в 1,6 раза - до 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. В физическом выражении импорт увеличился также в 1,6 раза - до 7,3 миллиона тонн», - уточнили журналисты.

Более всего в текущем году Бразилия закупала дизельное топливо, увеличив импорт до 4,4 миллиарда долларов. Вместе с ним в перечень ввозимых товаров вошли неавиационные бензины (247,7 миллиона долларов).

Главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию остается Россия, за ней следуют США, которые с января по сентябрь поставили этой южноамериканской стране продукции 2,8 миллиарда долларов. Третьей страной-экспортером стала Испания (541,7 миллиона долларов).

Годом ранее сообщалось, что впервые с 1999 года Бразилия осуществила импорт природного и обогащенного урана из России на сумму в 72 миллиона долларов. Кроме этого, страна закупила обогащенный уран на 18,9 миллиона долларов объемом в 27,1 тонны.