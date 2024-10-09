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Зенитчики поразили беспилотник ВСУ из «Бука» одной ракетой

Комплекс «Бук» может работать сразу с двумя пусковыми установками и контролировать одновременно четыре цели.
Павел Кольцов 2024-10-09 05:39:50
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Расчет ЗРК «Бук» показал свою работу на Южно-Донецком направлении. В этот раз комплекс уничтожил беспилотник ВСУ.

БПЛА разведывательного типа для «Бука» стал легкой мишенью. Зенитчики уничтожили цель одной ракетой.

Комплекс может работать сразу с двумя пусковыми установками и контролировать одновременно четыре цели, рассказали бойцы. А противник, в свою очередь, пытается вычислить и уничтожить наши ЗРК.

«У них эта цель, конечно, в приоритете. Основная цель. Но у нас прикрытие стоит. Мы прикрываем, нас прикрывают», - сообщил командир расчета с позывным Симейский.

Сами  «Буки» могут работать под прикрытием переносных зенитных комплексов. Также в охранении обязательно находится боец с антидроновым ружьем. Безопасность обеспечивает и то, что расчеты постоянно в движении: после каждого пуска они меняют огневые позиции.

Ранее российский ударный дрон «Иноходец» уничтожил французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR в Сумской области.  МО РФ показало кадры поражения цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #Зенитчики #ЗРК Бук #Южно-Донецкое направление
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