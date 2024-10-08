Российский «Иноходец» превратил в хлам CAESAR ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью ударного дрона «Иноходец» уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство показало снятые камерой беспилотника кадры с прямым попаданием по самоходке, спрятанной в районе лесополосы.

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», - говорится в сообщении.

Вместе с французской самоходкой был уничтожен боекомплект. Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. На кадрах видно, как после точного попадания происходит детонация.

Накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Иноходцем» американского буксируемого орудия M777 в Сумской области. Вместе с орудием оператор дрона ликвидировал и боекомплект.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.