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Экипаж Ми-28НМ показал момент уничтожения живой силы ВСУ под Курском

Применив авиационные средства, экипаж вернулся на площадку вылета.
2024-10-09 05:09:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил бронированную технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны России показало кадры боевой работы летчиков.

Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям. После этого экипаж вертолета вернулся на площадку вылета. Разведка сообщила, что личный состав и бронированная техника ВСУ уничтожены.

Ранее российский беспилотник сбил украинскую «Бабу-ягу» в Харьковской области. Момент уничтожения вражеского гексакоптера зафиксировала камера объективного контроля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ
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