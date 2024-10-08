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Российский дрон сбил украинскую «Бабу-ягу» в Харьковской области

На кадрах объективного контроля - уничтожение беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» ВСУ операторами FPV-дронов в воздухе.
2024-10-08 18:11:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы, управляющие FPV-дронами в зоне СВО, сбили украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга» в Харьковской области.

Видео с уничтожением БПЛА противника публикует Минобороны России. В  кадре видно, как операторы FPV-дронов ВС РФ ликвидируют в воздухе беспилотники ВСУ.

В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск «Север» разработали тактику выслеживания боевых дронов противника и их уничтожения. Операторы БПЛА выходят на «охоту» каждый день.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения «Бабы-яги», зависшей над российской позицией на Донецком направлении, чтобы ударить по нашим войскам.

Оператор дрона принял решение протаранить ударный коптер противника. В ходе воздушной дуэли он зашел сверху над украинским дроном и заблокировал винты, в результате «Баба-яга» сломалась и обломки упали на землю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Баба-яга
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