Российский дрон сбил украинскую «Бабу-ягу» в Харьковской области

Российские операторы, управляющие FPV-дронами в зоне СВО, сбили украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга» в Харьковской области.
Видео с уничтожением БПЛА противника публикует Минобороны России. В кадре видно, как операторы FPV-дронов ВС РФ ликвидируют в воздухе беспилотники ВСУ.
В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки войск «Север» разработали тактику выслеживания боевых дронов противника и их уничтожения. Операторы БПЛА выходят на «охоту» каждый день.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения «Бабы-яги», зависшей над российской позицией на Донецком направлении, чтобы ударить по нашим войскам.
Оператор дрона принял решение протаранить ударный коптер противника. В ходе воздушной дуэли он зашел сверху над украинским дроном и заблокировал винты, в результате «Баба-яга» сломалась и обломки упали на землю.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»