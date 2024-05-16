Фокусника Копперфильда обвинили в сексуальном домогательстве 16 женщин

Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Заявления написали 16 женщин, которые считают себя жертвами фокусника. По их словам, на момент контакта с Копперфильдом они были несовершеннолетними. К тому же, он якобы дал трем своим жертвам наркотики перед началом сексуальных отношений, передает «360» со ссылкой на The Guardian.

Девушки объясняют, что общались с Копперфильдом, так как тот обещал помочь им в развитии карьеры в сфере модельного бизнеса и индустрии развлечений.

Сам Копперфильд все обвинения отрицает, указывая на то, что против него и ранее выдвигались подобные осуждения.

Известный иллюзионист Дэвид Копперфильд вошел в рейтинг самых богатых американских знаменитостей 2018 года по версии Forbes. Он всемирно известен благодаря эффектным авторским фокусам, например, исчезновение статуи Свободы, прохождение сквозь Великую китайскую стену. Секрет одного из фокусов - массового исчезновения людей со сцены - пришлось раскрыть по обращению суда, так как во время его исполнения пострадал британец.