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Морпехи в Курской области получили медикаменты от студентов Сеченовки

За время работы пункт сбора в Сеченовском университете собрал около двух тонн груза для бойцов и мирных жителей Курской области.
Анастасия Бобылева 2024-10-09 03:48:49
© Фото: Управление по связям с общественностью Сеченовского университета © Видео: Управление по связям с общественностью Сеченовского университета

Бойцам в Курской области передали лекарства от студентов и сотрудников Сеченовского Университета. Груз доставили 810-й бригаде морской пехоты в город Льгов.

Морпехи записали видеообращение, в котором сообщили, что все медикаменты успешно доставили и скоро передадут в медсанбат. Они поблагодарили сотрудников и студентов университета за помощь.

«Спасибо большое Сеченовскому Университету за «медицину», все в полном составе будет передано в медсанбат морской пехоты 810-й бригады», - заверил Максим Фирсов, командир Отряда специальных гуманитарных операций.

Пункт сбора работает в Сеченовском Университете с 15 августа. За это время волонтеры отправили в Курскую область две машины с грузом - это около двух тонн лекарств, продуктов, средств личной гигиены и других вещей, которые нужны бойцам и жителям приграничных областей. Сейчас в самом разгаре идет комплектация третьей партии.

Ранее в МЧС России рассказали, что в Курскую область доставили 3,7 тысячи тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные россияне передали еду, лекарства и другие важные вещи для жителей пострадавшего региона.

#армия #лекарства #морпехи #Сеченовский университет
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