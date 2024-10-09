Морпехи в Курской области получили медикаменты от студентов Сеченовки

Бойцам в Курской области передали лекарства от студентов и сотрудников Сеченовского Университета. Груз доставили 810-й бригаде морской пехоты в город Льгов.

Морпехи записали видеообращение, в котором сообщили, что все медикаменты успешно доставили и скоро передадут в медсанбат. Они поблагодарили сотрудников и студентов университета за помощь.

«Спасибо большое Сеченовскому Университету за «медицину», все в полном составе будет передано в медсанбат морской пехоты 810-й бригады», - заверил Максим Фирсов, командир Отряда специальных гуманитарных операций.

Пункт сбора работает в Сеченовском Университете с 15 августа. За это время волонтеры отправили в Курскую область две машины с грузом - это около двух тонн лекарств, продуктов, средств личной гигиены и других вещей, которые нужны бойцам и жителям приграничных областей. Сейчас в самом разгаре идет комплектация третьей партии.

Ранее в МЧС России рассказали, что в Курскую область доставили 3,7 тысячи тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные россияне передали еду, лекарства и другие важные вещи для жителей пострадавшего региона.